Dafne retrocedía al pasado en este post y recordaba aquel miedo que le invadió cuando se enteró de que estaba embarazada. “Adoro a este ser y me da miedo pensar cómo voy a dividir mi amor cuando nazca el nuevo bebé. Me siento culpable”, hacía público su pánico compartiendo una instantánea con el muchacho. “Ese es el miedo que tenemos todas, pero descubrirás que no le vas a quitar ni un poquito, lo multiplicarás. Sin duda, darles un hermanito es el mayor regalo que nunca podremos dar”, tranquilizaba por aquel entonces una de tantas seguidoras, a las que hoy daba la razón: “Como muchas mamis me dijisteis el amor no se divide, se multiplica. Lo corroboro. Me va a explotar el corazón”.