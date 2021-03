Daniel Muriel defiende a Dafne Fernández tras recibir críticas por hablar sobre su maternidad: "Maleducada"

Dafne Fernández y Mario Chavarría se convertían en padres de su segundo hijo hace tres meses

Desde entonces, la intérprete comenta con naturalidad en las redes sociales sus vivencias con la maternidad

Una seguidora ha criticado que la actriz solo publique contenido sobre este tema, ganándose la respuesta de Dani Muriel

Dafne Fernández y su marido, Mario Chavarría, están atravesando uno de sus mejores momentos personales. La pareja daba una hermanita a su hijo Jon a finales del pasado año. Después de un embarazo marcado por la presencia de la pandemia y una recta final bastante complicada por la “incomodidad física y el cansancio” de la mamá, Alex llegaba a sus vidas y era el fotógrafo el encargado de proclamar a los cuatro vientos la feliz noticia. Desde entonces, y como hizo con su primogénito, la intérprete ha ido contando a sus seguidores cómo está viviendo esta segunda maternidad. Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos, y hay quienes aseguran estar cansados de consumir contenido sobre su maternidad en las redes sociales.

“No querría nunca quemar una etapa como esta, porque nunca volverá, pero sucederá en algún momento y por eso necesito estar preparada”, reconocía Dafne en un post en el que recomendaba el libro ‘Destete. Final de una etapa’ de Alba Padró. “Ya lloro por el duelo, esto promete ser difícil”, se sinceraba sobre lo duro que iba a ser dejar atrás esta etapa, más aun teniendo en cuenta la decisión que tomó con su pareja de no ampliar más la familia. En los comentarios de este post, decenas de usuarias compartían con Fernández sus propias vivencias sobre el fin de la lactancia, pero una seguidora mostraba su hartazgo por sus confesiones sobre la maternidad y generaba un auténtico revuelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dafne Fernández (@dafnefernandez)

“Madre mía, me aburres de verdad con la maternidad… qué obsesión… te dejo de seguir”, comunicaba su decisión a la actriz, admitiendo en comentarios posteriores que no tendría hijos como ella porque “me parece una manera de vivir la vida” y que prefiere viajar a “malgastar mi tiempo en criar niños”. Unos mensajes que hacían saltar a la afectada, que no lograba mantenerse callada ante tales declaraciones. “Siento aburrirte, pero como tú dices está en tu mano dejar de aburrirte. Viaja y sé feliz. Un abrazo”, replicaba la madrileña, que minutos después reaccionaba de nuevo: “De todas formas hablo de lo que sucede en mi vida. Ahora estoy haciendo hincapié en la maternidad porque es mi vida en estos momentos. Pero volveré a mis proyectos y mis trabajos como actriz pronto, solo hay que ser un poco paciente y empático”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dafne Fernández (@dafnefernandez)

Acto seguido, los admiradores de la bailarina daban la cara por ella y recalcaban la importancia de respetar al prójimo. Entre ellos, Dani Muriel, que tiraba de ironía para recordar a esta chica que seguir a su compañera de profesión es gratis y que no está pagando por el material que se le ofrece. “Lamentamos que tu suscripción a @dafnefernandez no haya sido de su agrado. En breve le devolveremos el dinero de… ¡ah no! Espera. Esto es gratis. MALEDUCADA”, se ganaba el aplauso del resto y el agradecimiento de Dafne, que publicaba minutos más tarde en sus stories una conversación de whatsapp en la que una amiga le aconsejaba que pasara de las críticas. “Tu perfil es personal, no profesional en exclusiva. A mamarla toda esta gente, te la tiene que pelar”, le hacía ver que no debía entrar al juego.

Dafne Fernández, tajante con una seguidora que le acusaba de seguir objetivos del patriarcado

La intérprete era noticia hace tan solo unos días, por un motivo similar, después de que admitiera que “sigo sin verme en este cuerpo” tres meses después de dar a luz. Dafne publicaba un vídeo de dos minutos siguiendo las instrucciones de Raquel López, su monitora, y se sinceraba sobre su recuperación posparto. “Aún está muy laxo (dando el pecho es más normal), pero ya veréis como trabajando con ejercicios específicos de suelo pélvico, buena alimentación, horas extras en el gimnasio, tratamientos y mucha paciencia vuelvo a recuperar mi cuerpo tal y como era”, se mostraba con ganas de darlo todo para cumplir sus metas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dafne Fernández (@dafnefernandez)