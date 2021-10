Dani Martín: "Deseo encontrar a mi compañera de vida y sería muy enriquecedor para mí tener hijos"

En una charla que mantuvo con Ibai en su canal de Twitch, el cantante confesaba que no tiene hijos pero que es algo que le "complementaría muy bien" a su vida personal. "Sería muy enriquecedor tener una experiencia así, pero ¿quién me aguanta a mí? Me encantaría tener una compañera que me quisiera. Estoy soltero desde hace mucho tiempo ", admitía recientemente en una de las pocas ocasiones en las que ha hablado de su vida privada.

Otra de las veces en las que habló de su faceta más personal fue en el año 2015, en una entrevista con Risto Mejide. Dani Martín reconocía que él en el amor es "una montaña rusa". "Necesito estar todo el rato en la curva más increíble, más trepidante y peligrosa y cuando se me pasa eso prefiero no estar, porque estar para no sentir me parece que no es estar de verdad", dijo en aquel momento. "Estoy enganchado a las mariposas. ¡Me encanta! Lo feo sería continuar con una persona cuando no sientes esas cosas y yo soy sincero. Cuando se me cayó se me cayó y cuando siento, siento", admitió entonces.