Danna Ponce: "He tardado menos en integrar a mi hija en mi relación actual, soy muy juzgada"

Mamá soltera charla con Danna Ponce en la sección Tamaño Familiar

Otro martes más en Tamaño Familiar hemos hablado sobre maternidad y esta vez he compartido espacio en Divinity con Daniela Ponce, más conocida en redes sociales como @danielagartija ¡y ha sido maravilloso charlar con ella este ratito! Pero es que Danna… ¡es maravillosa!

Esta vez quería que Danna me contara su esperanza como madre a los 20, una madre joven y muy decidida. Hace años que sigo sus aventuras en YouTube, las suyas, las de su madre Maribel y las de su hija Mia “bichete”, y desde hace meses, en Instagram y TikTok.

Danna se quedó embarazada con tan sólo 20 años y tuvo a Mia a los 21 años de edad. Fue una madre muy joven, según los estándares actuales de maternidad: “Desde que tengo uso de razón tenía claro que quería ser madre. Además, quería ser madre joven”.

Es evidente que la relación entre Daniela y su madre Maribel es más que especial, y ella también quiso que la relación con su hija Mia fuese tan cómplice como la que tiene con su madre, así que le gustó la idea de ser madre joven.

Quise copiar la relación que tengo con mi madre

“Cuando me quedé embarazada no me lo esperaba. No sé si estaba preparada, pero al ver el positivo, ya quería a Mia”.

Danna ha conseguido que Mia y ella tengan una relación de complicidad muy especial, a pesar de que tengan que pasar algunas temporadas distanciadas, ya que comparte la custodia de esta, con el padre de la niña.

“Mi objetivo en la vida es que mi hija sea capaz de contarme cualquier cosa, igual que yo lo hago con mi madre. Me confiesa más con ella que con mis amigas”.

“Si volviera a tener 21 años, hubiera elegido ser madre un poco más tarde”, reconoce. Daniela no se arrepiente de haber sido madre joven, pero me contaba que, si hubiese podido elegir, hubiese esperado un poco más, decía que la edad que tiene ahora, 28 años, hubiese sido una edad ideal para convertirse en madre. ¡Quién sabe! ¡Quizás pueda volver a serlo ahora!

Con 20 años tienes una energía increíble para ejercer la crianza y Daniela piensa que, a esa edad, maduras de repente, “un golpe de realidad que llega a tu vida. Un torbellino. Tu escala de valores cambia por completo”.

“Ser madre me ha hecho mejor persona”.

Es cierto que creo que ha podido perderse muchas cosas de su juventud que, siendo madre tan joven, no ha podido vivir. De hecho, le he preguntado a Dana por ello. Y está de acuerdo.

“He perdido una parte de mi juventud, pero he ganado otras cosas”.

“Mia tiene el mejor padre del mundo”.

Me encanta volver a escuchar esta frase, como la semana pasada la escuchaba de Noe. Me encanta ver y sentir que las separaciones no siempre tienen que ser dolorosas para los niños. Tanto Dana como Noe son el claro ejemplo de que existen separaciones amistosas y agradables, para todas las partes.

“Cuando 'Miuchi' no está conmigo, estoy viviendo y disfrutando de mi segunda juventud”.

“Ojalá no se juzgue a las mujeres ni a las madres y aprendamos a no juzgar a las demás madres. Soy muy juzgada cada vez que estoy fuera cenando o de viaje, sin Mia”. Y es increíble como esto es tan cierto. Las madres tenemos una espada de Damocles cada vez que salimos sin nuestros hijos y ejercemos nuestra libertad. Deberíamos dejar de juzgarnos y apoyarnos más, porque realmente somos mucho más que madres.

“Yo no quería hacerlo así, si hubiese podido decidir, lo hubiese hecho de otra manera”

“Ser médica era el sueño de mi vida. El mismo día que supe que estaba embarazada, me cogieron para estudiar medicina en Valencia”.

Daniela me contaba que fue el precio que tuvo que pagar por tener Mia, renunciar a ese sueño de ser médica, pero, por el contrario, todo pasa por algo, y ahora ha podido montar un negocio con su madre, tener una libertad financiera que quizás no hubiese tenido… “Todo pasa por algo”, me contaba Dana.

Estoy enamorada. Estoy tan feliz que me da miedo decirlo. No me lo acabo de creer

Estoy segura de que esta vez es diferente para Daniela, yo que soy fiel seguidora de ellas, esta vez veo a Dana con una luz diferente y un brillo muy especial. Estoy segura de que va a ser muy feliz junto a su chico, en esta nueva etapa.

“Víctor amaba a Mia desde el primer momento. Esta vez he tardado menos en integrar a Mia en mi relación”

“Me gustaría volver a ser madre, casarme y crear una familia. Ese es el sueño que me queda por cumplir”

Me ha encantado hablar con Daniela y compartir este rato de confidencias, entre mamás. Os espero el próximo martes desde el Instagram de Divinity, como siempre, a las 16:00 h.