Respecto a esta protección impuesta por un juez, la madre de Elena Tablada confesaba hace unos días que a veces es regañada por mostrar a su nieta sin ocultar su identidad: “De vez en cuando me pelean, se me olvida que no se pueden poner foto y las pongo. Me pelean, me dice: ‘mamá, ¿por qué lo has puesto?’. Y David: ‘Dile a tu madre que no las ponga’. A mí se me olvida, me pongo con la niña a tratar de que aprenda y se me olvida, luego no lo sé quitar”, reconocía.