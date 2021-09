Se dice que no eres lo suficiente estrella si no tienes un 'feud' a tus espaldas. Este término inglés, empleado para hablar de esas disputas entre divos que han nutrido de contenido (real o no) las páginas del papel couché desde tiempos inmemoriales, se ha utilizado desde siempre. Solo hay que recordar aquella tóxica enemistad entre Bette Davis y Joan Crawford que Ryan Murphy llevó a la pequeña pantalla. Y como esta, centenares.