La relación entre Elena Tablada y David Bisbal parece haber encontrado la estabilidad. El cantante y su ex han llegado a verse las caras en los juzgados, sin embargo, con el paso del tiempo sus tensiones se han ido relajando y han acabado reconciliándose . Una realidad de la que la madre de la propia Elena ha hablado en un evento al que ha acudido esta semana, donde solo ha tenido bonitas palabras para el cantante.

Una relación que no siempre ha sido así y que, más allá de las contiendas judiciales, hasta hace relativamente poco nunca faltaba alguna que otra pullita. "Si no fuese el padre de mi hija no sé qué diría de él", ha comentado en alguna ocasión la diseñadora cubana sobre la persona con la que un día tuvo una relación que ambos llegaron a calificar de "ejemplar".