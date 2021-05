David Bustamante: “Sería normal que Daniella siguiese nuestros pasos, me gustaría que hiciera una carrera"

David Bustamante y Yana Olina han protagonizado la portada de la revista ¡Hola!

El cantante ha definido a su pareja como un "ángel" y ha reconocido que está en la "etapa más dulce" de su vida

El cántabro ha hablado sobre su hija Daniella, de 12 años, y la educación que está recibiendo

Inmerso en la promoción del álbum con el que conmemora sus primeras dos décadas en el mundo de la música, David Bustamante ha concedido una sincera entrevista a la revista ¡Hola! desde su nueva casa, donde ha posado con la que es su novia desde hace tres años, Yana Olina. Protagonista del papel couché en estos últimos meses por su comentada relación con Àlex Casademunt, el nacimiento del hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres o su juicio con su exrepresentante, el cantante ha querido hablar sin tapujos de cada uno de estos asuntos en esta publicación, donde también se ha explayado sobre su hija Daniella y la educación que está recibiendo.

El cántabro ha confesado en esta entrevista que es un padre “muy protector” cuyo objetivo es que su hija sea “feliz y tenga una vida plena”. “Es una buena persona y por eso intentaré protegerla. Es muy confiada, en eso se parece a mí. Está sacando muy buenas notas, es muy obediente, se porta muy bien. Paula y yo tenemos mucha suerte, tenemos una muy buena niña”, reconocía su fortuna.

Pese a tener que vivir desde su nacimiento el seguimiento de la prensa y el gran interés mediático que genera cada movimiento de sus padres, Daniella es, según su progenitor, “la niña más normal del mundo”: “Somos padres de educar, de estar, de decir que no, de fomentar, de motivar, de ayudar… Hacemos todo lo que tiene que hacer un padre. Tiene un poco de los dos, de ambos”.

Sobre su futuro y formación, el músico tiene muy claro que entre sus deseos está que la niña pise la Universidad, pese a que considere "normal" que tenga la “fantasías” de querer seguir los pasos de sus padres. “Me gustaría que hiciera una carrera. Mi hija habla inglés y alemán y quiero que se siga formando, porque ese es el futuro”, aclaraba en esta publicación, donde ha señalado que tanto la madre como él se están encargando “de darle la mejor educación posible” para que, a ser posible, no se repita la historia de David: “Yo no estudié porque no quería y había que ayudar en casa, y con catorce años ya estaba trabajando en la construcción”.

David Bustamante habla de su relación con Yana Olina

A pesar de que en la actualidad Daniella está “feliz” con Miguel Torres Jr, su nuevo hermanito, Bustamante no está dispuesto, al menos de momento, a darle otro por su parte: “Yana es jovencísima. Estoy muy feliz y contento como estoy”, ponía de manifiesto lo enamorado que está de la bailarina. “Es una maravilla. Es la etapa más dulce de mi vida. Yana me da paz, tranquilidad… Es un ángel”, elogiaba a su actual pareja, a la que definía como “dulce”, “buena” y “muy paciente”: “Es la mejor persona que he conocido en mi vida. Yo creo que con eso lo resumo todo”.

En esta misma entrevista, Bustamante ha rememorado cómo conoció a Olina hace tres años en un concurso de baile que estuvo a punto de rechazar: “No quería participar y mi mánager me dijo: ‘¿Quién te dice a ti que no conoces al amor de tu vida?’ Me lo tomé en broma y nada más ver a Yana me impactó”, hablaba sobre este flechazo que no fue mutuo, ya que tuvo que luchar mucho ya que “ella no quería saber nada de mi”.

