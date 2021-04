Daniella Bustamante ya ejerce de hermana mayor y emociona a Paula Echevarría: "No me lo deja"

La primera reacción de la hermana mayor de Miki , como llaman cariñosamente al bebé, fue de desesperación . "Me decía: ‘Mamá, con lo impaciente que soy, tener que esperar nueve meses para ver a mi hermano…’ Se le está haciendo eterno", confesó la intérprete poco antes del parto en una entrevista para InStyle. Experimentar este nuevo rol con doce años pasó a ser un motivo de "emoción" que, en la recta final del embarazo, afrontó con cierta impaciencia. Por eso su madre asumió con cierta tristeza que su hija mayor no pudiese estar con ella en las primeras horas de vida del pequeño Miguel .

Cuando abandonó la clínica y posó para los medios para presentar a su hijo, a Paula Echevarría se le escaparon las lágrimas cuando le preguntaron por la ausencia de su (ya no tan) pequeña. Contó que, por las restricciones de visitas que se están dando a causa de la pandemia, este parto fue "distinto" a lo que recordaba de hace doce años . Pero le vio alguna ventaja: "Hemos tenido tiempo para conocerle". Eso sí, en cuanto se despidió del equipo médico que la atendió durante el nacimiento de Miguel, la actriz no tardó ni una hora en mostrarnos cómo había sido la reacción de su familia al ver al bebé en persona.

Así es la nueva vida de Paula Echevarría tras el nacimiento de su hijo Miguel

Este posado en blanco y negro en el que vemos a Daniella Bustamante cogiendo en brazos a Miguel Torres Echevarría era casi tan esperado como la primera foto del recién nacido. Casi medio millón de personas le dieron like a esta prueba de "amor a primera vista", como lo definió la madre orgullosa de ambos. "Y aquí es donde yo muero de amor", apuntó con emoción en su Instagram. Las reacciones a este encuentro de hermanos fueron infinitas. Hasta Elena Tablada, ex de David Bisbal, se solidarizó con ella y comentó que "eso es lo más especial que yo he vivido jamás".