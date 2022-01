David Bustamante, sorprendido con lo mucho que ha crecido su hija Daniella: "De repente, te hiciste mayor"

No cabe duda de que Daniella, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, es uno de los pilares fundamentales en la vida del cantante. El cántabro ha demostrado en más de una ocasión que adora a su hija por encima de todas las cosas. “Soy papá, papá, no soy amigo. Soy su padre y, desde la paternidad, no significa que tenga que ser estricto, soy educador”, se sinceraba recientemente en la revista ‘Lecturas’ sobre la relación que mantiene con esta adolescente de 13 años.