Yana Olina tardó tres meses en decir sí a David Bustamante: "Soy muy insistente"

En el programa de Dani Rovira, Bustamante recordaba que su paso por este concurso “fue bonito”, a pesar de que cuando le ofrecieron el proyecto no le apetecía “aprender a bailar”. En ese momento, su madre Ada le empujó a participar augurando lo que sucedería: “tú vete, que seguramente encontrarás al amor de tu vida ”. Sin embargo, la coreógrafa rusa no se lo puso nada fácil.

“Por lo que he escuchado no te daba bola al principio…”, quiso conocer el cómico más detalles del principio de esta historia de amor. David, entre risas, afirmaba que le ‘costó’ y que estuvo conquistándola durante “todo el programa, que duraba tres meses”. Antonio Orozco, presente en esta charla, no pudo evitar soltar una carcajada. “Imagínate. Todo el día. Pum, pum. Soy muy insistente”, reconocía el músico, que ha demostrado no ser alguien que tira la toalla con facilidad en más de una ocasión.