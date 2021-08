David Bustamante recuerda sus inicios con Yana Olina: "Sigamos bailando"

Yana y David se complementan y, en estos tres años de relación, apenas han discutido. "Nunca hemos tenido un bache, es superfácil estar con ella", aseguraba recientemente el cantante de No soy un Superman en una entrevista para la revista ¡HOLA!. anteriormente. En aquel momento, Bustamante declaraba que actualmente está "muy tranquilo" en el terreno sentimental y que todo eso se debe a la "paz inmensa" que le aporta su pareja. “Soy muy impulsivo y me enfado fácilmente, pero ella ser ríe y se me pasa. No tenemos muchas discusiones y, cuando las hay, muchas veces le tengo que dar la razón”.