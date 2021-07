Paula Echevarría y David Bustamante: se cumplen 15 años del día de su boda

Con un precioso traje blanco diseñado para la ocasión por Rosa Clará, la novia, sin poder contener las lágrimas de la emoción, llegaba a la iglesia del brazo de su padre, Luis Manuel Echevarría. En el interior esperaba su llegada el novio, que se ayudaba para andar de un bastón, debido a la operación a la que tuvo que someterse a causa de una lesión en el pie sufrida durante su despedida de soltero. “Era la primera copa que me iba a poner y los vasos de sidra son muy finos, me seccioné un tendón de un pie y me tuvieron que operar de urgencia. Como no quería dejar escapar a ese pibón, pues fui a casarme con una férula y un bastón”, recordaba el artista durante la presentación de su biografía, nueve años después de la ceremonia.