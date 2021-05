David define a su chica como “la mejor persona” que ha conocido en su vida. Hace tres años se vieron por primera vez en el programa de baile y desde entonces no se han separado. “Nada más verla me impactó. Me impactó su mirada y luché por ella. Ella no quería saber nada de mí y luché mucho”, admitía el artista. Aunque en el presente no puede encontrarse mejor sentimentalmente, Bustamante confesaba que no quiere mirar ni preocuparse por el futuro, algo que puede chocar tras ver por primera vez a Yana Olina vestida de novia.