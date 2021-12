"David y yo tenemos mucho temperamento. Por su puesto que hemos tenido nuestras diferencias, pero nunca nos hemos llevado mal. A día de hoy no tengo ningún roce con él”, explicaba en su primer acto público tras dar a luz a Miguel Torres Jr. “La unión hace la fuerza y Daniella va a entrar en la adolescencia. Tengo un poco de miedo, pero tiene buen fondo y eso me tranquiliza -refiriéndose a su hija-. A ella le importamos y no quiere que sus padres sufran por su culpa”, reiteraba. Por su parte, Bustamante, en esta misma línea, señalaba en una reciente entrevista que no van a dejar de quererse nunca aunque hayan tomado otros rumbos.