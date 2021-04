David Bustamante: "No conozco al hijo de Paula Echevarría"

La actriz y el cantante, que crearon uno de los tándems más queridos del papel couché, afrontaban una etapa de cambios que terminó en divorcio. Y lo hicieron con una promesa : no desligarse por el bien de la (ya no tan) pequeña que les sigue manteniendo unidos a pesar de la ruptura. La prueba de que este acuerdo sigue en firme está en la actitud de ambas partes ahora que ella ha asumido un nuevo hito vital tras convertirse de nuevo en madre , en esta ocasión junto al futbolista Miguel Torres, con el que mantiene una relación estable desde hace cuatro años.

“Paula y yo nos hemos querido mucho, ahora tenemos distintas parejas pero no vamos a dejar de querernos por eso” , manifestó hace una semana el propio Bustamante a los compañeros de la revista pronto. Para él, que mantiene un noviazgo con la bailarina Yana Olina, es un motivo de “felicidad” el nacimiento del pequeño Miki. Sobre todo si piensa en el chute de emociones que este bebé está generando en su hija Daniella, que está “muy ilusionada con su nuevo hermanito”.

La reacción de David Bustamante a la maternidad de Paula Echevarría

“¿Has podido conocer al pequeño?”, le han preguntado mientras realizaba unos recados. Con actitud esquiva, muy simpático con los periodistas, David Bustamante ha tratado de zanjar el debate con naturalidad. “No, no le conozco, no te preocupes”, ha confirmado a las cámaras de Europa Press. Y ha hecho un apunte: “Por fotos claro que le he visto, eso por supuesto”.