David Bustamante, sobre su relación con su hija Daniella: "Que no se confunda, no puedo ser su amigo"

“Soy papá, papá, no soy amigo. Soy su padre y, desde la paternidad, no significa que tenga que ser estricto, soy educador. No significa que haya momentos en los que se pase muy bien, pero que no se confunda, porque yo no puedo ser su amigo, tengo que ser su padre. Y eso significa amor absoluto, nos llevamos muy bien, lo pasamos muy bien juntos, pero somos padre e hija”, defendía su postura David, que recalcaba en este reportaje con 'Lecturas' que respaldará las decisiones de su hija y tratará de estar a la altura cuando requiera la situación.