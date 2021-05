El motivo ha sido el cumpleaños de ambos . Sevilla cumplía cuarenta y tres años el pasado 16 de mayo. Y aprovechaba la ocasión para dejar claro a su millón de seguidores que no estaba solo en eso de la celebración. Comparte la fecha con su hermana melliza, a la que apenas había mencionado anteriormente, y para homenajearla, ha publicado una imagen de ambos con una felicitación.

Ernesto Sevilla presenta a su hermana melliza, Josefina

Pero esta no es la primera vez que el de Albacete habla públicamente de su hermana. Josefina fue quien le trajo a su perro, Elvis, un galgo italiano. Y según lo que ha contado él, a ella no le gusta especialmente su propio nombre. En Instagram hay que remontarse unos cuantos años atrás, hasta mayo de 2015, para encontrar otra mención a su melliza. Entonces, Ernesto explicó que su hermana es dentista. Como no podía ser de otra manera, la foto de presentación fue en clave de humor: ella, "la dentista psicópata" vestida con el uniforme y poniendo caras a la cámara, y él, desde la camilla y con un abridor que muestra toda su dentadura.