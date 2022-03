Cayetano, el hijo de Eva González, cumple cuatro años: "Un niño muy mayor"

Eva González atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Su carisma, entrega y profesionalidad en los platós le han llevado a ser una de las presentadoras estrella de la pequeña pantalla. También conoce el éxito en las redes, espacio en el que anuncia los programas que conduce o las firmas con las que trabaja. Eso no quita que en su perfil, ocasionalmente, cuelgue contenido relacionado con su vida privada, donde no falta la persona más importante de su vida, Cayetano Rivera , su hijo.

“Mi familia me enseñó a amar mi tierra y es lo que quiero transmitir a mi niño, creo que voy por buen camino cuando al llegar a casa me dio un abrazo y me dijo: 'Feliz día de Andalucía mamá'", contaba la ex Miss junto a una imagen que dejaba sin aliento a su millón y medio de seguidores de Instagram