“Un año sin ti Papa. Parece que fue ayer, me acuerdo de ti cada día y aún muchos días me sale llamarte para pedirte consejos y mil cosas como hacía siempre”, se dirigía directamente Fonsi a su padre. “Pero lo más bonito es que cuando me acuerdo de ti no es con tristeza, es con una sonrisa. Seguro que donde estés estarás bien y como a ti te gustaba, rodeado de amigos. Te quiero”, finalizaba este conmovedor texto y adjuntaba una serie de fotografías de su juventud o disfrutando de algunos miembros de su familia.

“Ya que siempre os recomiendo cosas, me gustaría que me recomendarais algo para el pelo, porque me estoy quedando calva”, reconocía frente a la cámara. “Se me está cayendo el pelo una barbaridad, no sé si es por la primavera o el embarazo… No sé, pero vamos, se me está cayendo que veo que llego al verano con tres pelos”, bromeaba y pedía consejo a las más de 34 mil personas que consumen diariamente su contenido. Un dilema al que ha dado visibilidad al igual que han hecho otras celebrities como Sara Sálamo o Laura Escanes.