Fonsi Nieto se vacuna contra el coronavirus en Catar y da explicaciones: "Podremos viajar mucho más seguros"

El revuelo mediático tras la vacunación de las infantas Elena y Cristina

Juan del Val, por ejemplo, no se mostraba de acuerdo con su actitud. El escritor, muy tajante, manifestaba que “la obligación de la monarquía es precisamente ser ejemplar”, algo que no reconoce en su acto. En el lado contrario, Pedro J Ramírez, que afirmaba que “mucha gente tiene la oportunidad” de viajar a países donde se ofrecen la vacuna y no por ello hay que “censurarlas”, señalando que “no creo que se estén saltando ninguna cola porque al final ellas no son miembros de la familia real”.