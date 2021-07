Elena Furiase: "Necesito tener una conversación con mi abuela Lola Flores"

Elena Furiase, que perdió a su abuela cuando apenas tenía siete años, ha querido reivindicar su legado familiar

Lo ha hecho en la presentación de 'Lola Flores: el arte de vivir', un libro ilustrado en el que la actriz ha participado

"Mi abuela hubiera hecho un reality como el de las Kardashian con toda la familia Flores"

Lola Flores siempre reivindicó "el arte de vivir". Y este leit motiv es el título escogido por el creador Sete González para el primer libro ilustrado sobre La Faraona. Un homenaje a su trayectoria, a su 'qué más da el qué dirán', a su ausencia de complejos y a su legado en el que el clan que lleva su apellido ha participado de forma activa. Lolita, Rosario, Alba, Mariola Orellana y Elena Furiase están detrás de esta obra pop eleva a la categoría de icono a su matriarca. Y esta última, su nieta mayor, ha sido la encargada de escribir un prólogo "desde las entrañas" en el que recuerda a la mujer que había más allá de la artista.

Cuando le cedieron esta "responsabilidad", una decisión conjunta tomada por su familia, la actriz "estaba ante la nada". Tenía claro que del talento de Lola "podría decir mil cosas", pero ella optó por tirar de recuerdos y contarnos cómo era la Flores como abuela. "Lo escribí en cinco minutos. Me acordé de cuando ella me presentaba y fue lo primero que escribí. Después la mano me fue sola", ha contado en una entrevista para Europa Press que puedes ver completa en el vídeo que abre esta noticia.

La conversación pendiente de Elena Furiase con su abuela

Con la madurez que le da haber cumplido 33 años, perder a su referente cuando apenas tenía siete le dejó un vacío que aún tiene presente. Ante las preguntas de los periodistas sobre qué preguntas le gustaría hacerle a la madre de Lolita, Rosario y Antonio si estuviese con vida, Elena ha aclarado que lo que le gustaría es charlar con ella. "Decirle: qué sentiste cuando te pasó esto, cómo solucionaste esto, de qué va esto… Hay muchas preguntas, ninguna concreta". Su necesidad de "tener una conversación con ella" cada vez es mayor, y a través de este prólogo parece haberse reconciliado con esta cuenta pendiente.

Mi abuela habría hecho un reality como el de las Kardashian con toda la familia Flores

"Muchas veces me he imaginado llevármela a un evento y me entra mucha alegría porque no iría con Lola Flores sino con mi abuela, que sabría mucho más que todos los que están ahí. Eso es lo que echo de menos, estar con ella y que me arropase de la manera que mi madre lo hace. Ella nos hubiera dado una visión de todo muy moderna y muy heavy", ha dejado claro con nostalgia, asegurando que siente que está con ella y que estaría muy orgullosa si viese la evolución que ha experimentado tanto en lo profesional, con una carrera solvente como actriz, como en lo personal (acaba de ser madre de Noah y este septiembre se casará con Gonzalo Sierra).

Lola Flores, un ejemplo en su gestión de las relaciones amorosas

El orgullo de Lola Flores tanto por ella como por sus otros nietos, entre los que también destacan Guillermo Furiase, su hermano, y su prima Alba Flores, es algo que Elena Furiase da por sentado. "Ella nos animaba mucho a eso a todos los nietos. Si estuviese aquí, hubiera hecho una película con todos, hubiera hecho un reality como el de las Kardashian", ha manifestado entre risas.