Elena Furiase está a punto de casarse con el músico Gonzalo Sierra

La pareja se dará el 'sí, quiero' en una localidad muy especial para la familia Flores

Lolita Flores, Rosario y su entorno más íntimo celebrarán este día en una espectacular finca

Elena Furiase está a punto de dar el ‘sí, quiero’ a Gonzalo Sierra. La actriz y el músico, de cuatro años menos, formalizarán así su idílica historia de amor. Se conocieron hace dos años gracias a Guillermo Furiase, hijo menor de Lolita Flores, ya que el prometido formaba parte de su grupo de música, y en seguida Cupido hizo de las suyas. Poco tiempo después de iniciar su idilio, y para sorpresa de la prensa que no tenía constancia de que la actriz tuviese pareja, saltaba la noticia del primer embarazo de la intérprete. El pequeño Noah tendrá casi tres años cuando, en septiembre, la saga de los Flores se reúna para celebrar por todo lo alto la boda de sus padres.

El anuncio sobre este esperado enlace llegaba el pasado mes de agosto a golpe de exclusiva: “Tanto él como yo, lo mismo que nuestras respectivas familia, estamos muy felices”, explicaban emocionados a la revista ¡Hola!, donde se mostraban entusiasmados con la idea. Días antes de este reportaje, Semana daba la noticia de que la pareja hubiese preferido celebrar la boda el pasado año, pero la pandemia les obligó a retrasarla hasta este 2021. “Si es verdad me molestaría mucho que yo no me haya enterado”, desmentía a esta publicación la madre de la novia, que desconocía las intenciones de Elena.

“¿Cómo?”, exclamaba Lolita después de que los reporteros le aseguraran que su hija había confirmado la noticia en su revista de cabecera. “No me digas, pues ya sabéis más que yo”, no ocultaba su desconocimiento. La intérprete de ‘Sarandonga’ no daba crédito a lo que estaba escuchando y, reticente a la hora de creerse la información, aseguraba que tendría que llamar a la implicada para confirmarlo. “Me parece a mí que no es cierto. No sé nada todavía. Me dais un sorpresón. Encantada de la vida que se case, pero me gustaría que me lo dijera a mí”, no salía de su asombro.

Meses después de conocer sus intenciones, la hermana de Rosario explicaba que todos los miembros de su familia estaban ilusionados con el evento. “Me lo dijo el otro día… Mamá, en septiembre yo me caso. Vale, pues muy bien hija, ¿hay fecha? Pues no, depende… Es que todo depende”, recordaba que el coronavirus condicionará hasta el último momento el acto. Eso sí, dejaba bastante claro que, después de haber proyectado su enlace con Guillermo Furiase y Pablo Durán, no estaba por la labor de organizar otra: “Mira, me he casado dos veces, he preparado dos bodas. Esta es la de ella, que la prepare ella”.

Todos los detalles del esperado enlace

Después de un largo tiempo tratando de cuadrar el calendario para elegir un día en el que casarse, Elena y Gonzalo lograban encontrar un hueco en la segunda quincena de septiembre. Aunque desean que esta sea la fecha final, no descartan algún cambio de última hora por culpa de la pandemia, pero con el ritmo excelente de la campaña de vacunación y la tasa de incidencia acumulada cada vez más baja, todo parece señalar que no sufrirán más contratiempos.

