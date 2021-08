Guti se pronuncia sobre la polémica relación de su hija Zayra con Miki Mejías

El exfutbolista del Real Madrid ha acudido este viernes al estreno de una serie en Madrid j unto a su mujer, Romina Belluscio y dos hijos Enzo y Romeo . Allí, Guti ha hablado a los micrófonos de Europa Press sobre las tranquilas y agradables vacaciones que han pasado los cuatro en familia en Ibiza, pero también ha querido quitarle hierro al fuego y dar su opinión sobre la comentada relación y el 'peligroso' rumbo que estaría tomando su relación.

Tras el revuelo, Zayra y Miki se fueron de vacaciones. Ahora están en Tarifa, desde donde este fin de semana la hija del exfutbolista del Real Madrid publicaba un romántico post a su pareja, agradeciéndole todo lo que hace por ella. "Apareciste tú en mi vida... Tantos momentos a tu lado, tantas risas, tantas locuras, nuestras noches haciendo el tonto, nuestras mañanas llamándonos zayrichina y miguelinchi, y lo mejor de todo es que nos queda un viaje que no me puede hacer más ilusión, más momentos y más vivencias a tu lado, por una vida a tu lado miguelinchi, te amo", escribe junto a un precioso atardecer.

Ante esta bonita prueba de Amor, Miki ha respondido con otro precioso mensaje que es toda una declaración de intenciones: "Siempre me apoyas me sacas sonrisas y me cuidas como a nadie, y yo voy a seguir cuidándote, mimándote y sobre todo haciéndote disfrutar de esta historia. Te amo Zairichina".