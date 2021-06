Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con todos sus movimientos. Sobre su última aparición en directo en ‘Sálvame’, Arantxa de Benito considera que fue un acto “impulsivo” y que le faltan “tablas y madurez”. La ex de Guti va a estar “a alerta” ante las acusaciones que se dicen sobre el novio de su hija y ha pedido a algún que otro colaborador del programa tener acceso a los audios en los que parece se describe su forma de ser. “No le conozco tanto, pero si es ese tipo de hombre, que es celoso, tendrá que ser ella la que tenga que vivirlo y decir esto no me interesa y no me gusta”, responde tajante.