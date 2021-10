A los hijos de Natalia Sánchez les "está costando" adaptarse a su nueva vida fuera de España

Natalia Sánchez y Marc Clotet han iniciado una nueva etapa vital. Lo han hecho en Argentina, a donde han viajado in extremis por un proyecto profesional que les ha obligado a llevar a cuestas esa loca realidad familiar que habían creado en España. Lia y Neo, sus hijos de dos y un año respectivamente, les han acompañado (cómo no) en este cambio de rumbo que no es más que una clara consecuencia de su oficio, el de la interpretación, que como bien expresó la que fue Teté en 'Los Serrano', les hace ir "allá donde nos llamen". Sin embargo, este inesperado giro está teniendo sus dificultades, sobre todo para los pequeños de la casa.