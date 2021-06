Inma Cuesta es una de las actrices más admiradas de nuestro país. No hay debate posible en esta afirmación. La valencia ha logrado a lo largo de su trayectoria tres nominaciones a los premios Goya por su intachable interpretación en largometrajes como ‘La novia’ o ‘La voz dormida’. No hay productor ni director que no desee tenerla entre sus filas. Aunque conocemos al dedillo su currículum y cada uno de sus proyectos en la pequeña y gran pantalla, la actriz ha ocultado del ojo público todo lo que rodea a su vida privada. Norma no escrita que se salta en ocasiones muy puntuales a través de sus redes sociales. Y el viernes pasado fue una de ella.