Ivana Icardi: "He dejado de dar el pecho a mi hija y me han hecho sentir mala madre por ello"

Mamá soltera entrevista a Ivana Icardi tras convertirse en madre de Giorgia junto a Hugo Sierra

¿Cómo lleva este estreno en la maternidad? ¿Qué tal está gestionando el post? ¿Qué tal canaliza las críticas?

¡Qué contenta estoy de poder dar voz cada martes a mujeres grandiosas y valientes! ¡Me está encantando 'Tamaño Familiar', donde podemos conocer la maternidad de mujeres diversas! Este martes de noviembre he estado junto a Ivana Icardi, modelo e influencer argentina y actual pareja de Hugo Sierra, que hace pocos meses ha ampliado su familia. Ambos han participado en distintos realities y programas televisivos. La exconcursante de 'Supervivientes', junto a Hugo Sierra, fueron padres de Giorgia, “su peludita”, como cariñosamente llama Ivana a su hija, el pasado 6 de agosto de este mismo año. En el programa de hoy hablábamos sobre su reciente maternidad y de cómo se ha sentido.

Giorgia apenas tiene 3 meses y aunque no ha sido fácil, la maternidad ha sido “una bendición” para ambos: “No me puedo creer que pase tan rápido el tiempo. Giorgia es un ángel. Duerme muy bien. Los primeros días fueron complicados, pero es muy buena”. Ivana está muy contenta con su recién estrenada maternidad, ya que me contaba que es una niña muy buena y la verdad es que eso le hace las cosas muy fáciles.

No tenía ni idea de cómo iba a ser la maternidad. Ayudé a mi madre con mis hermanos pequeños, pero nada tiene que ver con ser madre

A Ivana le preocupaba mucho la depresión postparto. Tanto que tuvo que comentarlo con su matrona, ya que tenía miedo de pasar por ello. Por suerte, no la sufrió como tal, pero sí que en estos meses ha notado como su humor cambiaba cada pocos minutos, algo muy común en el postparto debido a las hormonas que

segregamos cuando damos a luz.

“Por más que quieras estar feliz, un día te despiertas y no quieres saber nada de nadie. Solo

estar con mi niña. No he podido controlar mis emociones. Cuando me di cuenta de que era mamá mi vida cambió por completo. Me di cuenta de repente, al mes de dar a luz. Me sentía descuadrada", cuenta en la entrevista. Ivana se ha sentido muy arropada en todo momento por su familia y por Hugo Sierra, quien ha

entendido en todo momento el sentimiento que la argentina ha pasado en estos primeros meses.

Siempre dicen que cuando llega un bebé te tienes que adaptar. Yo he hecho lo contrario. El bebé se adapta a mis planes

Ivana me contaba que allá donde va lleva consigo a su hija Giorgia. Si sale a pasear para tomar el aire por la playa, portea a la pequeña y salen a dar un paseo juntas. Y creo que es una posición más que acertada. Siempre que podamos hacerlo, nuestros bebés estarán felices de acompañarnos en nuestros planes y viajes.

"He decidido no seguir dando el pecho, creo que te limitas más"

A Ivana se le criticó mucho en su momento cuando tomó la decisión de hacer lactancia mixta con su hija. Fue mucha gente la que pensó que no era una buena decisión (“Me han hecho sentir que si no le doy el pecho a mi hija, no soy buena madre”). Y sinceramente, me parece una barbaridad que juzguemos una decisión como esta.

Se lo dije en directo a Ivana: la decisión que una madre tome para su hijo será la mejor decisión de todas. Para que nuestros hijos estén bien, debemos de estar bien nosotras. Eso es algo fundamental, y deberíamos de hacer mucho más caso a nuestros instintos y menos a la gente que opina. Al fin y al cabo, ninguna madre quisiéramos hacer daño a nuestros hijos e hijas.

Pensé que mi recuperación postparto iba a ser peor, no me importa la flacidez que queda

Ivana me comentaba que come variado, no se priva de nada. Cuando se excede intenta pasar los siguientes dias cuidándose un poco más, pero algo que hace mucho es caminar. Parece que a Ivana, como a mí, no nos gusta mucho hacer ejercicio, je je je: “Estoy tomándome las cosas con calma. No me estreso demasiado con recuperar mi barriga flácida”.

Le preguntaba a Ivana cómo se ha recuperado de sus bajones psicológicos por culpa de las hormonas. “Con Hugo me siento protegida, me ayuda, estoy tranquila sabiendo que él está aquí”. El tema de las hormonas en el postparto es complicado, y más si tienes a alguien cerca de ti que no lo ha vivido, le explicaba a Ivana. Te sientes feliz por ser madre, pero a la vez tienes un sentimiento contradictorio de tristeza que es difícil poder explicarle a la otra persona.

"Hugo y yo hemos planteado tener más hijos. Él me saca 22 años, así que no podemos esperar mucho"