La vida de Javier Cámara como padre de mellizos, cuatro años después

“Siempre he fantaseado con tener familia” . Estas fueron unas declaraciones de Javier Cámara que, muy discreto siempre con su vida privada, contaba públicamente sus deseos de ser padre en el año 2009. Ocho años después de aquella confesión, el actor alcanzaba su sueño y viajaba a Estados Unidos para traer al mundo, a través de gestación subrogada , a sus mellizos , un niño y una niña que están a pocos meses de cumplir cuatro años y cuyos nombres no se han desvelado en todo este tiempo.

Las travesuras y el confinamiento de Javier Cámara con sus hijos

Siempre ha querido salvaguardar la intimidad de los dos menores, por esta razón no es posible encontrar ninguna imagen de ellos en redes sociales. Hace unos meses, Javier compartía una publicación en su cuenta de Twitter con un mensaje completamente ilegible repleto de letras, números y símbolos que no guardaban ningún sentido. La respuesta de sus seguidores no tardó en llegar y el actor dejó caer que alguno de sus hijos había sido el protagonista de una travesura que llegó a las redes sociales. “Juro que alguien teclea en mi teléfono sin yo saberlo. Bueno, lo sé, pero no sé cómo evitarlo”, escribía en su cuenta.