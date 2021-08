Jorge Sanz celebra la vida de su hija Marta, a la que recuperó con 18 años: "Mi primera nieta en camino"

“Mi ‘pequeña’ Marta traerá una bebé al mundo en otoño. Y esta familia a la que adoro tanto crecerá”. Estas fueron las palabras con las que Jorge Sanz anunció el pasado mes que va a ser abuelo a los 51 años . El actor, que asegura estar en un momento de su vida en el que no puede ser “más feliz”, no tardará mucho en conocer a Vega, su primera nieta , fruto de la relación de su hija mayor con Manu, un aparejador asturiano.

Este pasado 25 de agosto, la hija mayor del actor celebraba un cumpleaños “muy especial” en el que no han faltado las felicitaciones. Jorge Sanz ha querido recordar públicamente que se lleva 20 años con su hija y que está feliz por el sueño cumplido de ser abuelo.

Tras enterarse de la noticia, Jorge Sanz desapareció. El actor, años más tarde, ha confesado en más de una ocasión que la situación le vino grande y no supo reaccionar . Y cuando quiso hacerlo, tiempo después, la madre de Marta ya había rehecho su vida: estaba casada, viviendo en Asturias y su marido había decidido reconocer a la niña como suya.

“Tú has reaccionado. Es el amor de tu vida y has criado a una niña que es lo más maravilloso que hay en el mundo, pero es mi hija, y cuando cumpla 18 años apareceré”, avisó entonces. Y así fue. La abuela de Marta, con la que no perdió el contacto, le fue haciendo partícipe de su crecimiento y cuando cumplió la mayoría de edad la llamó.