En esta entrevista en la que han participado diferentes rostros como Yotuel, Carles Francino o Alberto Garzón, Ballesta desvelaba las razones por las que el matrimonio habría decidido que el chico que tienen con común viva con él. “Mi casa está en medio del campo, en el pueblo; tenemos una oveja que se llama Copo y es un ambiente muy sano para él”, comentaba. A pesar de que Juanjo Jr ve a su madre “los fines de semana”, ambos se organizan para poder verse cuando desean. “Mi ex trabaja entre semana y yo tengo más facilidad para organizarme. Pero ella lo ve siempre que quiere y al revés. Ha sido la mujer de mi vida y es la madre de mi hijo, por eso no entiendo otras forma de hacerlo ”, confesaba a este medio.

Juanjo Ballesta explotaba tras anunciar su ruptura con Verónica Rebollo

Aunque pedía a todos sus seguidores "respeto máximo" respecto a su separación, Juan José estallaba en Instagram después de que algunos usuarios manifestaran que no entendían por qué no lo había contado anteriormente. "Yo si hago una entrevista cobrando es para hablar de mi trabajo y si hablo de otras cosas que no son mi trabajo ya es vender mi vida. Yo lo respeto, pero yo mi vida no la vendo, ¿me entiendes?", puntualizaba. "Por dignidad, por principios, por mi trabajo, por Vero y porque no cuento mi vida para cobrar, que yo cobro de mi trabajo. ¿vale? Y porque me sale de los cojones y ya está, y punto", respondía tajante.