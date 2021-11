Lau Closet: "Mi madre falleció y a la semana me enteré de que estaba embarazada"

Mamá soltera charla con Lau Closet en la sección Tamaño Familiar

¡Maternidad y redes sociales! ¡Vaya tema el que hemos elegido!

Laura Ruiz, más conocida en redes sociales como Lau Closet, es una mujer y empresaria valenciana que empezó su andadura en Instagram mostrando sus looks diarios, “Yo quería mostrar looks que se pudieran poner todas las mujeres en su día a día”, empezó a contarme. Además, ha fundado Clonia, una tienda online de joyas, en la que encontraréis la moda más actual.

Laura, una valenciana “todo terreno”, madre y empresaria

"Soy una chica muy normal, que comparte su día a día", nos contaba Laura.

Tengo 35, pero mi mentalidad es de 15 o 16

Lau me contaba que sus inicios fueron muy diferentes a su actualidad. Le encantaba la moda, estudió derecho y, además, fue administradora de fincas hace algunos años. Vamos, nada que ver con su vida actual, porque lo que realmente le apasionaba era la moda.

“Siempre intento compartir looks que puedas ponerte en tu día a día"

Lau me contaba que su perfil se basa en looks que puedas utilizar diariamente. Es cierto que es genial ver looks mucho más “elaborados”, con cierto glamour, pero no son para el día a día y poder ir al parque a correr detrás de nuestros hijos. Así que me gusta mucho tener un perfil como el suyo, en el que puedas inspirar tus estilismos diarios. Lau me confesaba que es fan de las rayas y que las utiliza mucho, un estampado que se ha convertido en tendencia.

Comparto muy poco a Pablo en redes sociales

Laura me reconocía que antes de ser madre tenía muy claro que “jamás expondría a mi hijo en redes sociales”, pero es cierto que la realidad suele acabar siendo otra. “Al final comparto mi día a día con mi comunidad y mi hijo pertenece a ella. No suelo subir fotos suyas, porque mi objetivo es la moda, pero si lo tengo que sacar, lo saco”.

En redes sociales, y sobre todo en el campo de la maternidad, hay dos bandos muy diferenciados y es difícil agradar a todo el mundo. Con la maternidad es muy complicado encontrar dos madres iguales y tomar ciertas decisiones siendo madre, no es fácil. Al final creamos una “amistad” con nuestras comunidades y es muy difícil no pedir consejo a tus “amigas”.

Comentábamos que existen cuentas de maternidad en las que se expone a los menores, algo con lo que ni Lau ni yo estamos de acuerdo. Es normal que podamos comentar ciertas cosas sobre nuestros hijos, tal vez pedir consejos, pero siempre he creído que existe una línea roja que no debemos sobrepasar, aunque esa línea en ocasiones es tan fina que no es fácil no pasarla.

Para Laura, lo mejor de las redes sociales ha sido la ayuda que ha recibido.

Mi madre falleció y a la semana me enteré de que estaba embarazada

"Mi embarazo fue maravilloso, pero me encontraba muy triste psicológicamente. No pude disfrutar de mi embarazo". Laura nos contaba que su hijo le ayudó a superar la muerte de su madre, una dualidad que vivió durante los 9 meses que duró su embarazo.

A Laura le costó mucho verse con algunos kilos de más debido a su embarazo, sobre todo al principio, ya que no se veía del todo bien con los looks que quería elegir.

Me contaba que hacia el final de su embarazo fue diferente, ya era maravilloso porque se veía más favorecida: “Muchas chicas me piden que me quede embarazada para ver mis looks”.

“No compartí muchas decisiones sobre mi maternidad porque fue un proceso complicado. Estaba inestable y sabía que me iban a afectar los comentarios negativos”.

Laura no quiso compartir y que se opinase sobre sus decisiones como madre, ya que no quería que cuestionasen sus decisiones. Y la entiendo porque es cierto que, cuando se trata de un hijo, es complicado gestionar ciertos comentarios negativos.

“En mi cuenta de Instagram solo comparto los momentos divertidos. Nunca he compartido cuando mi hijo se ha puesto malo”.

“Nunca se me ocurriría sacar el móvil cuando mi hijo ha estado en el hospital”. Me interesé por saber qué pensaba Germán, su marido sobre su faceta más conocida en redes sociales y Laura me contó que “al principio fue complicado porque estaba metida en un bucle obsesivo con mis redes sociales. Vivía 24 horas haciéndome fotos”.

Si no me hacía una foto, no comía, estaba de mal humor. Al convertirme en madre cambiaron mis prioridades

¡Tan cierto! Cuando te conviertes en madre tus prioridades ¡son tan distintas! Laura me contaba que tiene mucha suerte porque tiene pocas personas que critican sus redes sociales.

“Soy consumidora de cuentas de maternidad y lo que busco en ellas es sentirme identificada”.

Laura es una mujer real, con los pies en la tierra, que tiene muy claro cuál es su objetivo en redes sociales.

Me ha encantado compartir este rato con ella.

