Que su primer y único libro se titulase 'Piel de letra' ya avisaba de la adicción confesa de Laura Escanes por los tatuajes. A sus 25 años, ya son pocas las partes de su cuerpo que no tengan algún diseño personal grabado con tinta. El primero se lo hizo en 2013, con apenas 17, y en él se podía leer 'One and only', frase de una canción de Adele que es un himno vital para la influencer. Detrás de él llegaron el 'Wanderlust' ('El deseo de viajar') de la espalda, el 'mía' en el brazo y la firma de Risto en el trasero, ambos en honor a su marido, o una flor, unos puntos suspensivos y el lema "aprender por aprender". El más especial llegó hace un año, cuando se dibujó la silueta de una foto en la que está con su hija en brazos. Pero le faltaba tener presente a otra de sus personas favoritas.