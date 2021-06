Lucas, el hijo de Toni Cantó, se desmarca de la ideología de su padre: "No hay que ser o pensar como ellos"

Toni Cantó y Carla Hidalgo celebraban el pasado 30 de abril que su hijo Lucas se estrenaba en la mayoría de edad. “Solo puedo decir que no puedo estar más orgullosa de ti y del hombre en el que te has convertido. No hay un solo día que no me abraces, me digas que me quieres, me digas lo grande que soy y lo guapa también”, le dedicaba la presentadora unas bonitas palabras a su hijo en este día tan especial. “Eres mi columna, mi consejero y mi paz cuando ha habido días malos. Estoy feliz de haberte parido porque, cuando una se compromete a ser madre, también se debería comprometer a criar seres buenos, nobles, generosos y leales”, elogiaba los valores y la personalidad que habría inculcado a este joven, que ha sido presentado al público este martes por algunos medios del corazón.