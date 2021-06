Luis Fonsi y Águeda López son padres de dos niños: Mikaela y Rocco . Antes de formar una familia juntos, el cantante estuvo casado con Adamari López , la actriz que hace tan solo unos días concedía una entrevista para contar que el divorcio con el artista fue uno de los “momentos más duros” de su vida: “Cuando tuve el cáncer entendí que contaba con el apoyo del hombre al que amaba. Equivocadamente puse el valor en una persona que no era yo. Ese fue mi error”.

Han pasado doce años desde que decidieron poner fin a su matrimonio, pero en alguna ocasión ambos han recordado lo difícil que fue. La popularidad de la pareja provocó que terceras personas hablasen y no beneficiasen el proceso. “Tener un divorcio público no fue nada fácil, y que todo el mundo opine y piense que sabe más que uno no fue fácil”, dijo el artista hace unos meses.