Michelle Salas, la primera hija de Luis Miguel que puede convertirse en más famosa que su padre

En sus primeros once años de vida, Michelle Salas no tuvo relación alguna con su padre. El artista, por su gira y su alocada vida, la veía en ocasiones contadas a partir de esa edad mientras ella vivía de forma permanente con su madre. Aunque siempre supo que era su hija, el cantante no quiso reconocerla de forma legal hasta el años 2008, cuando ella cumplió 18 años. Pero hasta ese momento fueron muchas las informaciones que se publicaron sobre ella, llegando a ser nombrada como “la hija no reconocida de Luis Miguel”. Según cuentan en la seria de su vida, el cantante no se tomó muy bien que su hija decidiese, en un momento de su adolescencia, irse a vivir con él. A pesar de esta relación de idas y venidas, actualmente mantienen una buena relación.