View this post on Instagram

View this post on Instagram

Para María Adánez, "no hay nadie mejor dándole el biberón a Claudio y quitándole los gases" que Nacho , como le llaman los suyos. Se conocieron gracias a Julia Higueras, directora de la revista Anoche tuve un sueño. El destino quiso que su chico recibiese un premio al mejor proyecto de ciencia y que ella fuese la encargada de entregárselo. El resto es historia.

Si ya por entonces conoció al "luchador optimista e incansable" que es en la medicina, cuyos méritos están más que reconocidos, tenerle como compañero de vida le descubrió a un hombre "sensible, inteligente, culto y divertido", tal y como le describió antes de adentrarse en esta aventura de la maternidad junto a él. "Me siento muy orgullosa de él, es un gran padre", ha declarado ahora a ¡Hola!, donde Hernández Medrano no ha posado, manteniéndose al margen del foco.