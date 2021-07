Afortunadamente, la pequeña se encuentra perfectamente y la pila no había sido ingerida por la niña. No obstante, al no encontrarla y por motivos de seguridad, María decidió llevar a la pequeña al hospital: "Empezamos a buscar y nos parecía imposible que se lo hubiese tragado sin toser ni nada, que tampoco era un elemento muy grande, pero bueno, cosas más raras se han visto. Tras mucho buscar tuvimos que ir al hospital para asegurarnos y hacerle una placa en Valencia. Está bien, la pila no está. Quizás esté debajo de un sofá o a saber qué. Espero que os sirva este relato, como advertencia, para que tengáis mucho ojo. Yo a partir de ahora lo tendré más, porque los bebés se lo llevan todo a la boca y el susto te lo llevas, pero bien".