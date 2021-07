Ese día está a punto de llegar. El próximo 1 de agosto Paula cumplirá la mayoría de edad y Marta ha confesado en una entrevista para ‘El Español’ que siente pánico. Y no precisamente con la presión mediática a la que pueda estar sometida una vez que sople las velas. “Tengo mucho miedo por todo: por la época que le va a tocar vivir, por el poco respeto que tienen los hombres por las chicas jóvenes hoy en día, por darle su sitio, por un planeta que no lo pueda disfrutar como yo, por tanta violencia que hay en las calles y robos por culpa de la crisis”, admitía. “Miedo también porque no encuentre un trabajo donde se la respete y sea feliz”, no ocultaba su preocupación.