Meghan Markle y el príncipe Harry¡Posan por primera vez con su hija Lilibet!

Junto a la imagen, los duques de Sussex han aprovechado para felicitar las vacaciones y recordar que lo especial que ha sido este año para ellos. "En el 2021 le hemos dado la bienvenida a nuestra hija Lilibet. Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili nos hizo familia. Mientras esperamos la llegada del 2022, hemos realizado donaciones a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde Afganistán hasta Estados Unidos: Team Rubicon, Welcome Us, Human Firs Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms. ¡Os deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo de nuestra familia a la tuya! Como siempre Harry, Meghan, Archie y Lili", han escrito.