Oprah se pronuncia sobre la entrevista de Meghan y Harry: "No me doy ningún mérito"

La entrevista fue histórica por varios motivos. No solo por la importancia mediática de los entrevistados, sino por los titulares que pudieron extraerse de la misma. Los pensamientos suicidas de Meghan Markle o el color de piel de su hijo Archie fueron dos de los temas que más revuelo causaron. Ahora, la entrevistadora, amiga y vecina de los Duques de Sussex, se pronuncia sobre aquel momento y revela en el canal de Nancy O'Dell, donde ha estado haciendo promoción de su nuevo libro, 'What Happened To You? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing.'