El príncipe Harry, contra la prensa británica: "No pararán hasta que Meghan muera"

Ahora, tan solo unas semanas después de aquellas polémicas declaraciones, el príncipe Harry es uno de los protagonistas de la serie documental ‘ The me you can´t see ’ (La parte de mí que no puedes ver’, que ha creado junto a Oprah Winfrey. En esta serie, además de hablar sobre salud mental, el marido de Meghan Markle reconoce que ha necesitado ayuda profesional en muchas etapas de su vida para poder recuperarse y continuar, lo que le ha preparado “para poder afrontar cualquier cosa”.

La muerte de su madre y la presión de la prensa británica

El príncipe Harry tenía tan solo 12 años cuando Lady Di murió. El marido de Meghan Markle no fue capaz de procesar el dolor que sentía. “No quiero pensar en ella, porque si pienso en ella, me acuerdo de que no puedo traerla de vuelta y me voy a poner triste. ¿De qué sirve pensar en algo triste? ¿Cuál es el punto de pensar en alguien que has perdido y que nunca va a regresar? Y simplemente decidí no hablar de eso. Nadie hablaba de eso”, ha confesado en este documental.