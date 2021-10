Fue en 2018, en medio de uno de sus conciertos, cuando el artista anunció que su familia se ampliaría con un nuevo miembro. “Muchos me dicen: ‘Melendi, ¡cuánto has cambiado! Y yo digo: ‘hombre, cómo no voy a cambiar. Mira si he cambiado, y esto lo digo aquí como primicia, que estoy esperando a mi cuarto hijo”, no podía ocultar su emoción Melendi, cuyos cuatro tesoros son los pilares de su existencia.