Irene Montero despedía el 2021 compartiendo una fotografía en redes sociales de sus hijos jugando en casa. "Días eternos, años muy cortos. Última merienda del año", escribía en aquel momento. Desde que Pablo Iglesias se retiró de la política el pasado mes de mayo, no hemos vuelto a ver publicaciones de él ni imágenes en su cuenta de Instagram , así como tampoco ha aparecido en la cuenta de su mujer. Pero el Día de Reyes ha sido un especial motivo para poder ver una fotografía familia protagonizada por el expolítico .

La sorpresa ha sido la fotografía familiar con la que reaparece Pablo Iglesias tras meses alejado de Instagram. Es importante destacar que la publicación ha sido por parte de Irene Montero, ya que él no publica ninguna fotografía desde el pasado mes de mayo. En esta imagen se puede ver a expolítico leyendo un libro a uno de sus hijos mayores.

Una de las cosas que llama la atención es que en la sala de juegos que tienen los hijos de la pareja no existe ningún tipo de tecnología, al menos que aparezca en las imágenes. La ministra de Igualdad no ha tenido problema en hablar en alguna ocasión de la educación que imparten a sus tres hijos. En una sonada entrevista a Vanity Fair a finales de 2020, Irene explicaba que están educando y contribuyendo al desarrollo de sus hijos siguiendo dos conocidos métodos: Montesorri y Baby Led Weaning. "La maternidad me ha enseñado a ser más tolerante con el deseo de los otros", comentaba Irene.