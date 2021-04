Dabiz Muñoz presenta a sus padres y les acompaña a vacunarse: "Les he visto más guapos y jóvenes que nunca"

Dabiz Muñoz ha visto todos sus restaurantes afectados por la pandemia al igual que tantos compañeros hosteleros como Pepe Rodríguez. Esta crisis sanitaria provocó que el prestigioso chef se viese obligado a echar definitivamente el cierre a su restaurante de Londres. “Tuvimos que dejar que un barco se hundiera y que no se hundiera la flota. Me hubiese llevado por delante mis otros negocios y habría perdido muchísimo dinero”, reconocía en una entrevista para la Cadena Ser. El madrileño, que también tuvo que cerrar las puertas de Diberxo de manera temporal por contagios entre sus trabajadores e incidentes, se adaptaba a las circunstancias sumándose al negocio de la comida a domicilio y afirmaba que no estaba dispuesto a “tirar la toalla” pese a estar viviendo uno de los peores años de su vida.