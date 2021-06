Pau Donés fallecía hace justo un año tras una larga lucha contra el cáncer. El líder de la banda ‘Jarabe de Palo’ nos dejaba para siempre tras exprimir al máximo cada segundo de una vida que estuvo marcada por tres mujeres: su madre, su hija Sara y (como no) la Flaca. Semanas antes de la trágica noticia, el artista, consciente de que su cuenta atrás estaba llegando a su fin, se trasladó a su casa de Val d’Aran junto a su familia para pasar sus últimos días. “Estamos los cuatro hermanos, hijos… también vamos a ver a mi padre y amigos que me quieren ver”, explicaba a Jordi Évole en su última entrevista para el documental ‘Eso que tú me das’. Su filosofía, su capacidad de relativizar y ese valor que daba al hecho de existir marcaron un cambio de marcha para muchos que escucharon su mensaje, los mismos que ahora podrán adquirir sus camisetas solidarias para investigar la maldita enfermedad que nos le arrebató.