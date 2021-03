Paula Echevarría y David Bustamante, unidos por su hija Daniella

En agosto del pasado año, la ‘it girl’ hacía una de sus primeras apariciones públicas tras el confinamiento y explicaba qué motivos la habían llevado a mantener relación con su expareja durante la cuarentena. Una vez más, su hija Daniella y, en concreto, sus estudios, se convertía en el enlace de unión entre ellos. “A nivel personal tengo que dar las gracias de que no he tenido nadie demasiado cerca. Hemos estado todos a salvo y he tenido tiempo de estar en casa con mi chico y mi niña”, contaba la influencer a cerca de sus meses en casa por el coronavirus.