Georgina se va de manicura y pedicura con su perra Toñi, la última incorporación en la casa de Cristiano Ronaldo

No solo Cristiano, Georgina y sus cuatros niños están encantados con su presencia. También lo están Katia y Dolores, hermana y madre del jugador de la Juventus, e Ivana, su cuñada, que no tardaban en darle la bienvenida a la familia reaccionando y comentando este post de la joven de 27 años, que parece no querer separarse de ella ni un solo momento. Tanto es así que la influencer ha visitado su salón de belleza de confianza para realizarse la manicura y la pedicura acompañada de su cachorro, que ha estado posada en sus piernas mientras su dueña se arreglaba las manos.