Un año después de su nacimiento, Máximo Adriano ha crecido mucho y hemos podido ser partícipes de su cambio a través de las imágenes que comparten sus padres. Desde muy bebé llamó la atención los impresionantes ojos azules que había heredado de su madre, algo que mantiene a día de hoy. “De verdad, ¿qué hago con este rubio? Me dan ganas de comérmelo entero todos los días” , ha escrito la presentadora junto a un impresionante primer plano del bebé que ha conquistado a sus seguidores.

Pero no es la primera vez que Pilar Rubio le dedica unas palabras a Máximo Adriano. En septiembre del pasado año, poco después de su nacimiento, la presentadora le agradecía que se había convertido en su “broquel”. “Gracias por sacar fuerza cuando yo no la tenía. Gracias por darme cobijo y aliento. Gracias por compartir conmigo las noches más largas. Gracias por tu pureza y amor sincero. Me queda mucho que aprender de ti”, le dijo entonces.