Claudia, la primogénita de Raquel Revuelta, acaba de cumplir 26 años

La joven ha reflexionado en un post sobre lo mucho que ha cambiado a raíz de sus experiencias vitales

La exMiss España, por su parte, ha compartido algunos recuerdos conjuntos, dejando atónitos a sus fans por su gran parecido físico

En casa de Raquel Revuelta están de celebración. Claudia Ula Jiménez, la hija mayor de la modelo, acaba de soplar las velas de su 26 cumpleaños. “Ya no soy la chica desconfiada de sí misma de 16, pero hay días en los que me quiero más y otros en los que me asaltan todavía algunos miedos e inseguridades (y es normal)”, reflexionaba la joven sobre su personalidad en un post con motivo de este día tan especial.

“Ya no soy la inocentona a la que le cuelan todo, pero prefiero seguir confiando en la bondad de las personas hasta que me demuestren lo contrario. Ya no soy la dramática que pensaba que el mundo se acababa si un amor se terminaba, pero me entrego poco a poco e intento dar lo mejor de mí, sin miedo al futuro, pase lo que pase”, reconocía Claudia haber crecido gracias a sus experiencias vitales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Ula (@claudiaula)

“Ya no soy la que creía que mi vida iba a ser perfecta y que no me faltaría nunca nadie, pero sigo pensando que la vida es un privilegio que hay que exprimir, cuidar, disfrutar y caminar, aun en los momentos más complicados”, hacía referencia a Miguel Ángel Jiménez, su padre, que fallecía al no superar una intervención cardiaca. “Ya no soy la que era, pero aprendí de ella, y aprendo de ahora cada día. Y aprendí sobre todo de ti. Y soy la más afortunada por eso", le recordaba, emocionada, un año y medio después de su muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Ula (@claudiaula)

Raquel Revuelta, muy orgullosa de Claudia Jiménez, su hija

Su madre también aprovechaba su aniversario para adjuntar en un post algunas de sus recuerdos conjuntos, dejando atónitos a sus seguidores por su gran parecido. “26 años hace que nació esta preciosa mujer ya hecha y derecha y de la que me siento tan orgullosa. ¡Cómo me encanta! ¡Cada año que pasa, más y más!”, no ocultaba su orgullo. “Ojalá este año tengas la oportunidad de cumplir, al menos, alguno de tus múltiples sueños. Y yo esté cerquita para disfrutarte”, deseaba Revuelta a su primogénita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raquel Revuelta (@raquelrevueltaoficial)